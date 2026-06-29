サッカー日本代表・長友佑都（３９）の妻で女優、４男児の母である平愛梨（４１）が２９日未明、自身のＳＮＳで、内助の功について言及した。インスタグラムのストーリーズで、長友が一面になったスポーツ紙を引用し、「『長友さんを支えてくれて』ってお礼されるんですが支えてる！なんて思ったことはないです」「洗濯物を洗って畳んだり必要だと言われてばご飯を作ったり朝のいってらっしゃいを見送ったりただ基本的