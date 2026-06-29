群馬県知事選への立候補を表明する元前橋市長の山本龍氏＝29日午後、前橋市元前橋市長の山本龍氏（66）が29日、前橋市で記者会見し、2027年7月の任期満了に伴う群馬県知事選に無所属で立候補すると表明した。出馬表明は3期目を目指す現職の山本一太氏（68）に続き、2人目。両者とも自民党群馬県連に推薦依頼を出しており、保守分裂の構図となる見通し。会見で山本龍氏は「知事ではなく、県民が主役の群馬県にしたい」と述べた