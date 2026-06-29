国会ではきょう（29日）、衆議院・議院運営委員会の理事会が開かれ、山口議院運営委員長はあす（30日）、衆議院本会議を開催することを職権で決めました。30日の本会議では、日本の国旗を傷つける行為を処罰する国旗損壊罪の制定に向けた法案の採決が行われる予定で、与党の賛成多数で可決し衆議院を通過する見通しです。ただ、野党側は現在、与党側の国会運営に反発し、一切の審議に応じておらず、国旗損壊罪を制定する法案を与党