実写恋愛シミュレーションゲーム『敏感！恋のアンテナ ビンビン別嬪荘』（略称：べっぴん荘）と『ハムコイ-ハムスターに転生した僕と三姉妹の甘々な日々』の合同リアルイベントが、7月18日（土）、六本木・Alawaビルで開催される。本イベントでは、両タイトルの関連アイテムの展示や、キャスト登壇によるトークショーなどが行われる予定。続報は、各タイトルの公式SNSにてお知らせされるとのこと。