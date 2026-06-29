食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。2026年6月29日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。梅雨の季節にぴったりの除湿剤は今が買いかもまず押さえておきたいのが、一時的に安く仕入れることができたという理由から値下げされた商品です。一例を紹介します。●マルマツ 浜松餃子 青しそ（生餃子） 30個（600g）商談時使用売価1413円から4.6