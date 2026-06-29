瀬戸内地方は高気圧に覆われて、広く晴れています。29日夜も晴れるでしょう。 30日は気圧の谷や湿った空気の影響で、おおむね曇りの見込みです。朝の最低気温は岡山で21度、津山で19度、高松で22度でしょう。29日朝と同じくらいの気温になりそうです。日中の最高気温は岡山と津山で31度、高松で30度でしょう。29日と同じくらいの気温になる予想です。水曜日以降は梅雨らしい天気でしょう。水曜日から金曜日にかけて、一時的に雨が