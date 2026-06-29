女子サッカーなでしこリーグ1部の岡山湯郷（ゆのごう）ベルは、きのう（28日）、アウェイで愛媛FCレディースと対戦し、2対1で敗れました。 順位は6位のままです。リーグは、夏の中断期間に入り、次節は、9月6日、ホームにオルカ鴨川FCを迎えます。