くすりの窓口がこの日の取引終了後に６月５日に発表した自社株買いについて、取得枠の上限を１１万５０００株から４０万株（自己株式を除く発行済み株数の３．５１％）へ、また取得価額の総額の上限を３億円から８億円へ引き上げた。資本効率の向上と株主への利益還元及び機動的な資本政策の更なる拡充を図るためとしている。なお、取得期間は１２月７日までで変更はない。 出所：MINKABU PRESS