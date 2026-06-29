ＭＩＲＡＩＮＩホールディングス [東証Ｐ] が6月29日大引け後(17:00)に業績・配当修正を発表。27年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の40億円→65億円に62.5％上方修正した。 上期業績の好調に伴い、通期の連結経常利益も従来予想の100億円→125億円に25.0％上方修正した。 同時に、今期の年間配当を従来計画の93円→96円に増額修正した。 株探ニュース