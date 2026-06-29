JR九州は29日、去年8月の大雨の影響で運休していた肥薩線の吉松と隼人の区間について、7月12日から運行を再開すると発表しました。当初は28日に再開される予定でしたが、18日からの大雨で線路に新たな被害が出たため、延期されていました。