広がりを見せるピザ市場で、利用客を取り込む動きが加速しています。ドミノ・ピザは、29日から商品をリニューアル。耳のところまで具を敷き詰め、チーズも増量したうえで、Mサイズで平均600円値下げします。一方、持ち帰りだと、これまでデリバリー価格の半額でしたが、30％引きに値下げ幅を縮小します。ドミノ・ピザ ジャパン・森田直紀ブランドマネージャー：しっかりとその価格に見合うようなおいしさをご提供するため、今回は