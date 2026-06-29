第一三共ヘルスケアは、敏感肌向けスキンケアブランド「ミノン」から、頭皮用の保湿剤「ミノン頭皮保湿ローション」を2026年9月17日に発売する。ミノン頭皮保湿ローション頭皮は皮脂量が多い一方で水分量が少なく、洗浄や外部刺激の影響を受けやすい部位とされる。そのため、乾燥やかゆみ、フケといったトラブルを繰り返しやすい傾向にある。同社の調査では、こうした頭皮の悩みを抱える人は約3割にのぼり、日常的な不調の一つとな