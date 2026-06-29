STV札幌テレビの竹井愛乃アナウンサーが28日、自身のインスタグラムを更新。家族旅行を楽しんだことを報告した。 【写真】笑顔もデコルテもまぶし過ぎます 「先月の家族旅行千葉県 館山」と投稿。「海のすぐ近くのお店で食べた地魚の海鮮丼洲崎神社は犬も一緒に参拝出来るとのことで、元気な愛犬ぽぷらに置いていかれそうになりながら148段の石段をどうにか登りきりました」とつづり、笑顔＆デコルテがまぶしいシ