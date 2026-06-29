土砂崩れが起きた現場(写真右 26日撮影三豊市山本町 香川県提供） 香川県は、2026年5月25日からの大雨と台風7号による被害状況（29日現在）をまとめました。 公共土木施設では、香川県三豊市山本町河内の県道で土砂崩れが発生するなど、県道4カ所、河川2カ所、市町道路7カ所計13カ所で約5370万円の被害が出ました。 農林水産物・および施設では、農地4カ所、ため池2カ所、農道2カ所、水路1カ所、林道3カ所、水産物（