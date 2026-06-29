【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】「東京ビートルズ」ではない「リバプール・ビートルズ」ってご存じですか？ビートルズ来日スペシャル?◇◇◇さて、ちょうど60年前、1966年の6月29日は、早朝にビートルズが羽田空港に到着した日である。厳密には、29日の午前3時40分到着。そんなむちゃな時間に着いたのは、台風の影響があったから。そして、たった4日後の7月3日朝、彼らは、次の公演地であるフ