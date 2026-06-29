富士急ハイランドに新アトラクションとして、空中サイクル「キラリンコ」がオープン。長年親しまれてきたアトラクション「スカイサイクル」が、“音楽×キラキラ×空中サイクリング”の融合した「キラリンコ」にリニューアルされます☆ 富士急ハイランド「キラリンコ」オープン オープン日：2026年7月18日（土） 富士急ハイランドで、長年多くの人たちに親しまれてきたアトラクション「スカイサイクル」がリ