記事ポイントキッズランドUS 茨城常総店がメガセンタートライアル石下店2階に開業牧場コーナーや癒し動物園、写真館など30種類以上の遊びを展開0歳から12歳まで天候を気にせず遊べる全天候型屋内遊園地 ユーエスマートが、室内遊び場「キッズランドUS 茨城常総店」を2026年6月19日にオープンしました。牧場コーナー、癒し動物園、セルフ写真館など、園内には約30種類以上の遊びがそろいます。受付後の出入り自由、飲食持ち込