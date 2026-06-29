◆白河特別（３歳上２勝クラス、７月５日、福島競馬場・芝１８００メートル）ベストミーエヴァー（牝５歳、美浦・森一誠厩舎、父ノーネイネヴァー）は２３年８月に国枝栄厩舎（解散）からデビューし、前走の２６年２月の２勝クラスまでキャリア１０戦すべて３着以内の安定感を誇る。今回が転厩初戦となるが、美浦トレセン入厩後は２週前、１週前ともに動きは上々。２走前の１勝クラスでは、６月２７日のバーデンバーデンＣ・３