フィリピン・マニラで、日本の広域強盗事件に関与したとみられる56歳の男が身柄を拘束された。現地当局によると、男は身分を偽って暮らし、不法滞在の状態だったという。今後、日本へ強制送還され、本格的な捜査が行われる見通し。日本の広域強盗関与か…56歳の男が拘束フィリピンの首都マニラで23日、井上英陽容疑者（56）が身柄を拘束された。拘束の際、通訳は井上容疑者に対し、「入国管理局の逃亡被疑者捜索隊というところから