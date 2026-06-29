◇女子ゴルフツアーアース・モンダミン・カップ最終日（2026年6月29日千葉県カメリアヒルズCC＝6699ヤード、パー72）首位から出た“キューティフル”こと朴荽径（パク・ヒョンギョン、26＝韓国）が5バーディー、1ボギーの68で回り、通算12アンダーで日本ツアー初優勝。賞金7200万円を獲得した。小林光希（23＝三徳商事）と稲垣那奈子（25＝三菱電機）が11アンダーで1打差の2位。申ジエ（38＝韓国）が10アンダー