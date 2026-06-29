東京都内でタイ国籍の少女が性的な接客をさせられた事件で、タイの裁判所は29日、人身取引などの罪に問われた少女の母親に対して禁錮7年6か月の有罪判決を言い渡しました。この事件は去年、タイ国籍の当時12歳の少女が東京都内のリラクセーション店で性的な接客をさせられたもので、タイ当局に逮捕された少女の母親が人身取引などの罪に問われています。タイの裁判所は29日、「旅行と偽って少女を日本のリラクセーション店に連れて