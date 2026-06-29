石油の代替調達にかかる追加コストでガソリンなどの価格が上昇するのを防ぐため、経済産業省は、来月からガソリン補助金の算定方法を変更すると発表しました。ホルムズ海峡以外から石油の代替調達をすすめる民間企業は通常の価格に加えて、「プレミアム」と呼ばれる追加コストを支払い、石油を購入していて、今後、ガソリンなどの小売価格に反映される可能性が指摘されていました。この価格転嫁による国民負担の増加を防ぐため、経