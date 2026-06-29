独立行政法人日本スポーツ振興センター（JSC）は、販売中のサッカーワールドカップを対象としたスポーツくじ「WINNER」について、「日本vsブラジル」（30日）予想の投票状況を公表した。【画像】「WINNER」について「日本vsブラジル」予想状況【詳細】全104試合を対象に販売する「1試合予想くじ」は、日本代表戦はもちろん、応援するチーム、気になる選手のいるチームなど、好きな1試合ごとに購入できる。日本時間29日深夜2