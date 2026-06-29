サーチャージ値上げを呼び掛けるチラシ(エイチ･アイ･エス高松営業所) 中東情勢により海外旅行に影響が出そうです。海外への航空運賃に上乗せされる”燃油サーチャージ”が1日から値上げになります。旅行会社では夏休みを前に早めの予約が増えているそうです。 高松市にある旅行会社「HIS」です。夏の長期休暇に向けて多くのツアーを売り出す中で、利用客の動きが例年とは変わっているとい