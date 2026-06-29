今回、Ray WEB編集部はマウントをとってくる女友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。同じサークルの彼と付きあうことになった主人公。それを知った同じサークルの女の子から、マウントを取られるようになり……？原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【最後にスカッと！】私の彼氏のことが好きな“マウント女子”に、主人公激怒。すると【まさかの事態】に！