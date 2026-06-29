『ポケモンGO』で「天空への想い」イベントが7月25日10時〜26日20時に開催されると発表されました。が、その中身はレイドバトルではなくタイムチャレンジによる「いんせき」配布だけ。さらにメガシンカに欠かせないメガエナジーは、有料チケット側にしか入っておらず、トレーナーたちから批判の声が続出しています。無料でもらえるのは「いんせき」とレックウザとの出会いだけイベント期間中は無料のタイムチャレンジが配信され、