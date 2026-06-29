お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）富澤たけし（52）が、28日放送のテレビ朝日系「オジサンドリー」に出演。オードリーとのMC初タッグをよろこんだ。伊達は「うれしいですね。なかなか珍しい座組じゃない？」と話すと若林正恭（48）も「サンドさんと2組って多分初めてだと思うんですよね」と語った。伊達は「昔から知ってるんですよ。ナイスミドルのときから知ってる」と語ると、若林から「僕らの前のコンビ名言