現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）では、第二十五回「変事の予兆」が放送に。【写真】小一郎たちは信長を笑わせることができるのか…？その最後に流れた第二十六回「信長を笑わせろ！」の予告が話題になっています。＊以下第二十五回のネタバレを含みます。＜第二十五回のあらすじ＞信長（小栗旬）の新たな城・安土城が完成。祝宴の場で信長は、家臣たちに相撲を取るよう提案し、若き近習・森