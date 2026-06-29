与田祐希が6月28日、自身のInstagramを更新。乃木坂46時代の同期・佐藤楓と早めの夏休みをアメリカで満喫している。 （関連：【画像】素足でアスレチックに臨む与田祐希&佐藤楓「足裏サービスだー！」） 与田はInstagramに「早めの夏休みでしたでんちゃんとアメリカへ～楽しかった」と、佐藤とのアメリカ旅行を報告。投稿された写真には、裸足の2人がブランコを楽しむショットや、川ではしゃぐ与田