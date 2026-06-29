警察によりますと、山形県警察と石川県警察の合同捜査本部は、きょうまでに不正アクセス禁止法違反等事件の被疑者として、中国籍の男女ら４人を逮捕したということです。 逮捕されたのは、中国籍で東京都杉並区に住む自称・パート従業員の女（４７）、千葉県千葉市に住む派遣社員の男（６１）、中国籍で埼玉県川口市に住む無職の男（２９）、中国籍で東京都豊島区に住む専門学生の男（２２）です。