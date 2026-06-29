国会議事堂衆院議院運営委員会の山口俊一委員長（自民党）は29日の理事会で、日本の国旗を傷つける行為に刑罰を科す日本国旗損壊罪法案を30日の本会議で採決すると職権で決めた。与党の賛成多数により可決され、衆院を通過する見通し。29日の理事会には、法案を与党と共に提出した国民民主、参政両党を含む野党がいずれも欠席した。国旗損壊罪法案は26日の衆院内閣委員会で、与党と国民、参政両党、チームみらいなどの賛成多数