サッカー北中米ワールドカップで、3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた日本。ブラジルとの対戦がいよいよあすに迫っています。試合が行われるアメリカ・ヒューストンには、両国のサポーターが集結。テンションは最高潮となっています。記者「次々と日本代表の選手たちがバスに乗り込んでいきます」決戦を前に、練習に向かう日本代表の選手たちに向け、数十人のサポーターが声援を送りました。「絶対に勝ってほしいですね」「