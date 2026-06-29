◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージK組第3節 コロンビア 0-0 ポルトガル(日本時間28日、マイアミ・スタジアム)ポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウド選手とコロンビア代表のハメス・ロドリゲス選手の試合前の温かいやりとりが捉えられました。レアル・マドリード時代の盟友である2人。それぞれの国を背負い敵チームとして対戦します。入場前に多くの子供たちからタッチを求められるほど人気者の2人は一通り終え