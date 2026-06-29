今月中旬の大雨の影響で運転の再開を延期しているJR肥薩線が、来月12日に運転を再開することになりました。 去年8月の集中豪雨で被災し、吉松駅と隼人駅の間で運休が続いていたJR肥薩線は、今月28日に運転を再開する予定でした。 しかし、今月16日から19日にかけての大雨で、新たに複数か所で盛り土の崩壊が確認されたため、運転再開を延期していました。 JR九州によりますと、復旧工事が完了する見込みが立ったことから、来