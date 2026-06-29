みずみずしい果実とさわやかな甘さが特徴の「ハウスミカン」 日置市の農園できょう29日、はさみ入れ式が行われました。 日置市東市来町の片平勇作さんの農園で29日、農家や市場関係者らが出席してハウスミカン「かごしま早生」のはさみ入れ式がありました。 「かごしま早生」は糖度が12度以上、クエン酸が0.8%以下という基準を満たしたミカンです。 JAさつま日置管内では今年、58トンを収穫する計画で、29日は出席者にと