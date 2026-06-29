政田サッカー場岡山・東区27日 サッカー・J1ファジアーノ岡山が8月から始まる新たなシーズンへ向け新チームをスタートしました。 Jリーグの開幕時期を8月に移行するため行われた半年間の特別大会、「百年構想リーグ」でJ1、20チーム中11位だったファジアーノ。 8月開幕の新シーズンへ向け、チームは27日から新チームでの練習を始