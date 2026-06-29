岡山・新庄村28日 尿でがんのリスクを調べる実証実験が、岡山県新庄村で行われることになりました。 新庄村が交付金を活用して実施するもので、東京の企業「Craif」が開発した「マイシグナル・スキャン」という検査を用います。事業費は340万円です。 この検査では、尿をAIで解析して10種類のがんのリスクを調べます。 （新庄村国民健康保険診療所／大槻剛巳 所長）「都会であれば自分でもがん検診とかPET検