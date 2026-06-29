岡山市戦没者追悼平和祈念式(岡山･北区) 1700人以上が亡くなった岡山空襲から29日で81年です。岡山市で戦没者を悼み平和を祈る式典が開かれました。 （岡山市遺族連合会／松本好厚 会長）「悲惨な戦争の実態と平和の尊さを将来を担う若い世代に伝えていくことは、今に託されている私たち遺族の責務」 式典には遺族や地元の小中高校生ら約600人が参列しました。 1945年6月29日の未明、岡山市に約9万5000発もの