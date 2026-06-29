大分県別府市のひき逃げ事件から、6月29日で4年です。福岡市・天神では、大分県警と福岡県警が合同で情報提供を呼びかけました。■警察官「大分県警です。八田與一に関する情報提供をお願いします。」西鉄福岡天神駅では、別府ひき逃げ事件への情報提供を呼びかけるチラシおよそ1000枚が配られました。事件発生から4年目の29日、福岡県警と大分県警が合同で実施したものです。■街の人「早く捕まるといいですね。安心して生活する