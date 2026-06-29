6月20日（日本時間、以下同）、大谷翔平選手（31）が妻・真美子さん（29）と連名で第2子の誕生を発表した。25日の取材対応では、性別が男児であることも明かしている。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が「（妊娠は）ごく最近知った」とコメントしたように、"極秘"で進められていた出産準備。ただ、その予兆は少し前からあったという──。【全身を見る】ZARAのグレーコート、サマンサタバサの白バッグで颯爽と歩く真美子