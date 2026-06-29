メインシナリオ・・・24日の安値113.52円から戻しており、目先の下げが一巡した格好になっている。一目均衡表の基準線の114.65円や12日の高値114.76円を上抜き、115円の節目も上抜けば、10日の高値115.37円や雲の下限の115.48円が上値の目標になる。雲の下限の115.48円を上抜くようなら、雲の上限の115.68円や1日の高値115.77円、5月19日の高値115.78円を試す可能性がある。 サブシナリオ・・・一方、24日の安値113.52円を割