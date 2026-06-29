メインシナリオ…100日線付近がサポートとなって、下値を支えている。212円台では底堅い動きを見せており、戻り歩調で推移するとみられる。その場合は、6月22日の高値214.68が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、215円の節目、6月16日の高値215.56，6月5日の高値215.61、4月30日の高値216.60、2008年1月8日の高値217.34などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、一目均衡表の雲の上限の213.