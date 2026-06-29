【新華社西寧6月29日】中国青海省の青蔵高原北東部に位置する青海湖にのみ生息するコイ科の固有種、湟魚（こうぎょ、学名は青海湖裸鯉）は、希少な種として知られる。毎年5〜8月になると、大量の湟魚が青海湖に注ぐ沙柳河や布哈河などを遡上（そじょう）して回遊し、繁殖・生息するため、「川の半分は澄んだ水、半分は魚」という独特の自然景観が見られる。（記者/杜笑微）