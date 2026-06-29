【新華社白銀6月29日】中国北西部の甘粛省白銀市では、黄河支流の金溝河と河岸にかつて川砂の採取場が点在しており、廃棄物が積み上げられていた。市は近年、河川整備や橋梁・排水路の建設、水路網の連結などを進め、金溝河を市民に恩恵をもたらす緑豊かなエリアに変えた。（記者/程楠）