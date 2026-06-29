【新華社フフホト6月29日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市磴口（とうこう）県で健康増進を目的としたウオーキングとランニングのイベントが行われた。国内各地から千人を超えるフィットネス愛好家が参加し、走ることを通じてスポーツの魅力を発信した。（記者/李雲平、王翰韜、閆巍）