球場グルメは、今やプロ野球観戦の大きな楽しみのひとつである。各球団の本拠地では、選手プロデュースグルメと呼ばれる限定メニューが数多く販売されている。ヤクルトの本拠地・神宮球場でも、池山隆寛監督の必勝そばめし、小川泰弘のライアン（あん）パン、山田哲人の牛たんビビンバてっぱち丼など、多種多様なメニューが並ぶ。【久保田龍雄／ライター】【写真】カツカレーにフカヒレラーメン…往年のレジェンド野球選手がゆ