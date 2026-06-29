欽州市で開催された第２回「坭興杯」中国名陶技芸大会に参加した全国各地の選手たち。（２０１６年１１月３０日撮影、欽州＝新華社記者／張愛林）【新華社欽州6月29日】中国広西チワン族自治区欽州（きんしゅう）市はここ数年、文化博覧会や文化・観光研修、インターネットなどを活用し、中国四大名陶の一つ「坭興陶（でいこうとう）」の文化的影響力を絶えず拡大している。職人の優れた技と匠の精神の継承により、