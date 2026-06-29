タレント・山田邦子（65）が28日にYahoo!ニュースでの「コメンテーター」枠を更新。20日に老衰のため91歳で死去した歌手で俳優・美輪明宏（みわ・あきひろ本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）さんを追悼した。山田は「披露宴で、愛の讃歌をフルで歌ってくださいました。いつもいろいろ助言やアドバイスを頂きました」と、美輪さんとの思い出をつづる。また「死んでない気がしますが、安らかに安らかに。ありがとうござい