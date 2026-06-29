CBCテレビは、愛知県田原市と防災や減災に向けて協定を結びました。 【写真を見る】愛知･田原市とCBCテレビが防災･減災パートナーシップ協定 平時･災害時を問わず連携 市民の防災意識高めて命を守る行動へ 田原市と、CBCテレビが29日に署名した「防災・減災パートナーシップ協定」は、平時、災害時を問わず連携して、防災や減災情報の発信や啓発に取り組むものです。 市が行う防災イベントへの協力など