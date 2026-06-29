【第58話】 6月29日 無料公開 第58話「囮」を読む 【拡大画像へ】 講談社は6月29日、原作・河本ほむら氏、漫画・なだいにし氏によるマンガ「暴力万歳」第58話「囮」をヤンマガWebにて無料公開している。 第58話では、バートルビーにカウンター攻撃を決めた秋田。次の攻撃を見切ったと思い込んでいるバートルビーに対して、秋田はかつて戦った最強の男の